МСП Банк назвал объем выданных бизнесу кредитов во время пандемии

Российский бизнес, пострадавший из-за пандемии коронавируса, получил с апреля кредиты на 5 миллиардов рублей. Соответствующий объем назвал МСП Банк, одобривший 2 тысячи заявок за все время, сообщает ТАСС.

Уточняется, что средства будут направлены на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы на ежемесячной основе. Благодаря такой финансовой поддержке компании смогли сохранить рабочие места более 53 тысяч сотрудников.

Чаще всего за льготными кредитами обращались бизнесмены из Москвы, Республики Башкортостан, Санкт-Петербурга, Тюменской области, Республики Татарстан, Пермского края, Краснодарского края, Новосибирской области, ХМАО и Иркутской области.

Ранее сообщалось, что российские предприятия малого и среднего бизнеса за время пандемии коронавируса в общем получили 510 миллиардов рублей по программе субсидирования кредитов предпринимательству под 8,5 процента годовых.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.