МСП Банк профинансировал проект по переработке шин

МСП Банк открыл компании «Интех Эко» (резидент ТОСЭР города Новокузнецка, резидент «Новокузнецкий Индустриальный Парк») кредит на сумму 48,7 миллиона рублей для создания производства по утилизации крупногабаритных шин. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Финансирование будет предоставлено на 5 лет в рамках Программы Минэкономразвития РФ. Обеспечение по кредиту включает гарантию Корпорации МСП с покрытием до 50 процентов от суммы кредита. Средства будут направлены на приобретение производственного оборудования, погрузочной техники и транспорта.

«Годовая проектная мощность производства составит 5 тысяч тонн переработки крупногабаритных шин. Проект окажет положительный эффект на экологическую обстановку в регионе и внесет существенный вклад в решение проблемы утилизации шин крупногабаритной техники. В отличие от многих других проектов, применяемая для переработки шин технология пиролизного разложения резины позволяет нам выпускать несколько видов материалов для вторичного использования на предприятиях в различных сферах экономики, — отметил Петр Зайченко, генеральный директор ООО «Интех Эко». — Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с МСП Банком и Корпорацией МСП, так как организация производства по утилизации крупногабаритной шины - это первая очередь Проекта «Производство по ремонту и восстановлению крупногабаритных шин и их переработке»».

Технология пиролизного разложения резины позволит компании ежегодно выпускать до 2,3 тысячи тонн пиролизного топлива, 1,2 тысячи тонн технического углерода, 1 тысячу тонн металлокорда. В дальнейшем пиролизная жидкость может использоваться в котельных установках в качестве топлива. Порошковый технический углерод применяется в качестве добавки к твердому топливу, используется как самостоятельное твердое топливо, а также возможно использование для производства сорбента, заменителя активированного угля, резинотехнических изделий, элементов питания, красителей и многих других продуктов. Отходы металлического корда пригодны для дальнейшей металлургической переработки и производства различного вида изделий.