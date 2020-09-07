МСП Банк поддержал производство беспилотных летательных аппаратов

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, профинансировал стартап-проект «Коптер Экспресс Технологии» (резидент Сколково, производство расположено на территории Технополиса «Москва») на сумму 50 миллионов рублей для увеличения объема производства инновационных автоматизированных беспилотных летательных аппаратов COEX. Кредит по ставке 8,5 процента на 3 года в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития России предоставлено при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

«В настоящее время интерес к квадрокоптерам растет, расширяются сферы их применения, спрос на них ежегодно увеличивается. В 2018 году мы выпустили около 1300 летательных аппаратов, в 2019 году — уже более 2 тысяч штук. В 2020 году мы планируем выйти на уровень в 3 тысяч аппаратов», — отметил генеральный директор «Коптер Экспресс Технологии» Олег Панфиленок.

Предприятие выпускает два типа изделий: образовательный конструктор программируемого квадрокоптера «Клевер», который входит в число лидеров на рынке образования летающей робототехники, и линейку промышленных автономных дронов «Пеликан» для мониторинга территорий и доставки легковесных грузов. Компания также разработала станцию для автоматической зарядки дронов.

Квадрокоптеры компании поставляются в образовательные учреждения, МВД России, на предприятия нефтегазовой промышленности, для охранных компаний, а также экспортируются в Китай, ОАЭ, Сингапур, США, Чили и другие страны.