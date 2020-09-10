Корпорация МСП и МСП Банк поддержали производителя детской ортопедической обуви

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл одному из ведущих отечественных производителей ортопедической обуви для детей «Мега Ортопедик» кредит на сумму 20 миллионов рублей. Финансирование предоставлено по ставке 8,5 процента годовых на 36 месяцев в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития России. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП. Компания направит финансирование на пополнение оборотных средств, а именно на приобретение материалов, сырья, компонентов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Корпорации МСП.

«В настоящее время мы активно готовимся к весеннему сезону, который традиционно характеризуется повышением спроса на наши изделия. Заемные средства помогут нам приобрести сырье по доступной стоимости, отшить обувь и обеспечить своих торговых партнеров необходимым объемом изделий», — отметила генеральный директор «Мега Ортопедик» Любовь Гуменник.

«МЕГА Ортопедик» (город Раменское, Московская область) выпускает более 100 моделей сандалий, туфлей, полуботинок, ботинок. Компания является участником программы импортозамещения. Обувь MEGA Orthopedic зарегистрирована в Росздравнадзоре как ортопедическое медицинское изделие.

Продукция «МЕГА Orthopedic» производится по уникальной технологии на современном высокотехнологичном оборудовании с ЧПУ и использованием 3D-технологий. Для пошива верха обуви и подкладки используется только 100 процентов натуральная кожа крупного рогатого скота сорта «премиум». Продукция реализуется во всех регионах России и экспортируется в страны ближнего зарубежья.