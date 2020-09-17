Корпорации МСП поддержала произодство прицепов MobiTruck

МСП Банк открыл экспортно ориентированному производителю специализированных автомобильных прицепов для малого бизнеса компании «Мобитрак» (брэнд MobiTruck) кредит на 30 млн рублей для реализации новых проектов. Финансирование предоставлено по ставке 8,5 процента годовых на полтора года в рамках программы Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.

В сообщении также отмечается, что дополнительно МСП Банк отрыл «Мобитрак» кредит на сумму 10 миллионов рублей по ставке 8,5 процента годовых для приобретения покрасочного и металлообрабатывающего оборудования.

«Спрос малого бизнеса на нашу продукцию постепенно увеличивается, несмотря на сложное экономическое положение в период постпандемии коронавируса. Спрос в основном сфокусировался на фудтраках, а так же на домах на колесах», — отметил генеральный директор «Мобитрак» Ренат Хабиров.

Предприятие выпускает трейлеры под любые задачи бизнеса: автолавки (магазин), мобильные офисы продаж, фудтраки и другое. Предприятием выполнено более 500 проектов, включая по франшизе. Окупаемость трейлера составляет, как отметили в компании, от 6 месяцев до одного года. В 2018 году трейлеры предприятия были аккредитованы ФИФА и использовались в качестве официальных информационных бюро и фудтраков на чемпионате мира по футболу. Продукция компании реализуется в регионах РФ и экспортируется в страны Ближнего Востока, Европы и СНГ.

