Компания из Башкортостана получила поддержку Корпорации МСП

Компания «СА-НЭКО» получила поддержку на приобретение комплекса сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) в рамках нового лизингового продукта Корпорации МСП. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации.

В сообщении отмечается, что дочернее общество Корпорации МСП региональная лизинговая компания республики Башкортостан предоставила предприятию льготную лизинговую поддержку на сумму более 2 миллиона рублей.

Одним из основных направлений деятельности «СА-НЭКО» является утилизация и обезвреживание нефтесодержащих отходов и отходов бурения (отработанные масла, шлам нефти и нефтепродуктов, отработанный буровой шлам). В настоящее время компания на постоянной основе сотрудничает с компаниями: «Транснефть-Урал», «Лукойл», «Роснефть», а также более сотни других предприятий.

Новый лизинговый продукт «Устойчивое развитие» Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки для малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей: до 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования, до 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга, установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10 процентов от общей стоимости снижен авансовый платеж.