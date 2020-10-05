Национальный проект МСП 2.0 запланирован с акцентом на цифровой формат

Минэкономразвития России была разработана и затем утверждена новая редакция паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» во исполнение июльского указа президента России.

Новый паспорт нацпроекта был утвержден на заседании проектного комитета под председательством первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова. Обновленная структура состоит из четырех федеральных проектов, на содержание которых повлияли общественно-значимые результаты: поддержка самозанятых граждан (создание благоприятных условий для осуществления их деятельности); предакселерация (создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса); комплексная система акселерации (финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, инфраструктура для комфортной работы и развития, доступ к закупкам крупнейших заказчиков); цифровая платформа с механизмом адресного подбора мер поддержки (создание цифровой экосистемы, ориентированной на потребности пользователей, включающей востребованные (приоритетные) сервисы, клиентоориентированный интерфейс).

Ключевой задачей является повышение экономической эффективности существующей инфраструктуры в центрах «Мой бизнес». Важен комплексный подход, нацеленный на результат для бизнеса, а не количественные показатели оказанных услуг. Поэтому вместо разовых мер поддержки появились комплексные услуги для предпринимателей на всех стадиях развития бизнеса.

Принимаемые меры позволят увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек к 2030 году.

В рамках новых подходов также будет обновляться Бизнес-навигатор МСП – в Корпорации МСП готовятся к переходу на сервисную модель. Теперь предприниматели смогут получать еще больше мер поддержки в online-режиме. В частности, произойдет более глубокая интеграция с системой дистанционного кредитования АИС НГС дочернего МСП Банка. Уже сейчас предприниматель из любой точки России может получить кредитную поддержку в МСП Банке без необходимости тратить свое время на посещение офиса.

В корректировке национального проекта активно принимали участие общественные организации, представляющие интересы бизнеса, а также сами предприниматели.