Псковский бизнес получит 100 миллионов рублей на микрозаймы

В Псковской области субъекты малого и среднего бизнеса получат льготные микрозаймы, всего на эти цели выделено в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» около 100 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев.

«Мы заложили беспрецедентные средства на эти цели на три ближайших года и намерены направить порядка 100 миллионов рублей на поддержку МСП в виде льготных микрозаймов. К 2021 году число выданных льготных займов малому и среднему бизнесу составит более 300», — отметил он.

По словам Михеева, также будет увеличено информирование предпринимателей о кредитных продуктах банков области, видах поддержки, представляемой региональным Фондом гарантии и развития предпринимательства, Корпорацией МСП и МСП Банком.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.