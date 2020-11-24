Корпорация МСП провела стратегическую сессию в Тульской области

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провели в Тульской области стратегическую сессию, посвященную реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

«Малый бизнес вносит весомый вклад в развитие экономики Тульской области. Мы используем все формы его поддержки, активно сотрудничаем с федеральными институтами развития. Корпорация МСП — наш надежный партнер. Вместе мы закладываем прочную основу экономической стабильности региона. На сегодняшний день более 410 субъектов малого и среднего предпринимательства региона уже получили финансовую поддержку по линии Корпорации и МСП Банка, что позволило привлечь 10,4 миллиарда рублей кредитных средств на реализацию проектов предпринимателей. Рассчитываю, что эти проекты будут успешно реализованы и внесут свой вклад в социально-экономическое развитие региона», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Привлечение субъектами МСП финансирование проходит в рамках национальной гарантийной системы по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже, по сравнению с рыночными условиями. В частности, МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, профинансировал проекты субъектов МСП в Тульской области на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей, причем около 70 процентов кредитования пришлось на сельское хозяйство и сельхозпереработку.

«МСП Банк активно финансирует предприятия Тульской области. В период пандемии мы поддержали компании региона на сумму около 100 миллионов рублей, что помогло сохранить практически тысячу рабочих мест. Сегодня в рамках стратегической сессии представлены два проекта, которые мы планируем профинансировать, оба представляют сельскохозяйственную отрасль, лидирующую в кредитном портфеле банка в Тульской области по количеству выданных кредитов», — рассказал заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос.

В рамках стратегической сессии презентовано три новых инвестиционных проекта. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации и МСП Банка. Компания «ЕГНЫШЕВСКИЕ САДЫ» планирует привлечь финансирование для создания промышленной плантации голубики. ООО «Инновационное Предприятие Нова» презентовало проект по строительству завода по производству детских товаров из пластмассы. Компании «ЗАЙКО» финансирование необходимо для создания кролиководческой фермы с полным производственным циклом. Общий объем инвестиций в эти проекты может более 619 миллионов рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание 322 новых рабочих места.

Предприниматели Тульской области являются активными пользователями Портала Бизнес-навигатора МСП, сервисы которого помогают начать и развивать свой бизнес. Всего порталом пользуются более 15 тысяч предпринимателей Тульской области.