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В Кузбассе возросло число самозанятых

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Кузбассе число самозанятых возросло на 10 тысяч человек. Граждане начали регистрироваться в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), когда в регионе начал действовать специальный налоговый режим, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности замглавы управления ФНС по Кемеровской области Александра Груздева.

В числе самозанятых теперь также есть подростки в возрасте от 14 лет. В целом средний прирост составляет около 500 новых участников НПД в неделю.

«Мы провели анализ и выявили, что 80% тех, кто зарегистрировались в качестве самозанятых, ранее не являлись индивидуальными предпринимателями. Также хочу отметить, что из всех самозанятых 393 [человека] — в возрасте от 14 до 18 лет, то есть порядка 4%. Уже с 14 лет с разрешения родителей они имеют возможность начать свой бизнес», — рассказал Груздев.

В России с 1 января 2019 года появился в качестве пилотного проекта специальный налоговый режим для самозанятых. В 2020 году его действие распространилось на многие регионы страны.

Ранее сообщалось, что правительство России распространит все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства на самозанятых. Они смогут обратиться в центры «Мой бизнес» за консультациями, образовательной поддержкой и необходимыми услугами. Предусматривается также возможность получения финансовой поддержки, которая предоставляется государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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