Жителей Татарстана обучат навыкам предпринимательства

В Татарстане стартовала образовательная программа «Старт самозанятых», в рамках которой жителей обучат навыкам предпринимательства. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на пресс-службу Минэкономики республики.

Участниками программы могут стать лица от 18 до 65 лет, которые хотят стать самозанятыми или уже зарегистрированы в этом статусе. Также желающим необходимо вести свою деятельность не ранее, чем с августа этого года. Уточняется, что будущие предприниматели смогут не только получить необходимые навыки для развития своего дела, но и получат стипендию в размере 50 тысяч рублей.

Проект включает в себя 6 занятий по развитию и продвижению микробизнеса от ведущих предпринимателей и экспертов Татарстана. «Старт самозанятых» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.