Ярославские власти придумали новые способы поддержать бизнес

В Ярославской области придумали новые способы поддержки бизнесменов и самозанятых, которые теперь также могут пользоваться всеми возможными услугами в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает «ЭХО76».

Уточняется, что более 5200 местных граждан уже зарегистрировались в качестве налогоплательщиков на профессиональный доход. По словам губернатора региона Дмитрия Миронова, в Ярославской области запустили механизм антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса.

Так, увеличены суммы антикризисных залоговых займов для бизнесменов, которые теперь могут получить до пяти миллионов рублей на срок до двух лет по ставке два процента годовых почти на любые цели. Выделенные средства можно потратить на покупку оборудования, недвижимости, ремонт и другие задачи.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.