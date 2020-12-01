Предпринимателей Башкирии научили производить и продавать продукты

В Башкирии предпринимателей научили производить и продавать продукты в рамках фуд-акселератора, который представляет собой практическую программу проработки бизнес-проекта в ресторанном деле. Об этом сообщает издание «Республика Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по предпринимательству.

Уточняется, что бесплатное обучение прошли 130 человек, в том числе фермеры, производители и переработчики продуктов питания, представители торговых сетей и гастромаркеты, заинтересованные в новой продукции для своих магазинов. Акселератор организован в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

После завершения обучения участники представили свои товары торговым сетям, гастромаркетам и ресторанам республики в формате дегустации готовой продукции

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.