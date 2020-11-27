Безработным в Кузбассе выделили миллионы рублей на открытие своего дела

В Кузбассе безработным выделили более 35 миллионов рублей на открытие собственного дела. Средства направлены из областного бюджета, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и занятости населения Кузбасса Марию Мясникову.

«В службах занятости населения Кузбасса можно получить широкий набор мер поддержки для граждан, которые попали в категорию безработных и готовы начать собственное дело, в том числе им оказывается финансовая поддержка. За счет средств областного бюджета им единовременно выплачивается по 150 тысяч рублей непосредственно на организацию собственного дела», — отметила она.

Желающим получить субсидию нужно встать на учет в центре занятости в качестве безработного и защитить на комиссии бизнес-план. Кроме того, после регистрации в качестве самозанятых гражданам станут доступны все меры поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По данным исполняющего обязанности замглавы управления ФНС по Кемеровской области Александра Груздева, в Кузбассе число самозанятых возросло на 10 тысяч человек. Граждане начали регистрироваться в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), когда в регионе начал действовать специальный налоговый режим.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.