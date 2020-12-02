Предприниматели Прикамья получили гранты на создание бизнеса

В Пермском крае прошел конкурс бизнес-проектов образовательной программы «Ты предприниматель» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает издание «Вечерние ведомости».

Отмечается, что участие в конкурсе приняли 300 предпринимателей, однако стать финалистами удалось только 15 из них. Экспертное жюри выбрало пять победителей, которые получили гранты на создание бизнеса общей суммой 700 тысяч рублей.

«Участники этой ежегодной программы уже открыли в Пермском крае более 700 бизнесов с новыми рабочими местами. Нам важно не просто выделить средства на развитие, но и научить ими пользоваться максимально эффективно, дать информацию о том, где найти дополнительные ресурсы — образовательные, кадровые или финансовые. Этому учат наши эксперты», — приводятся в сообщении слова руководителя центра «Мой бизнес» и Пермского фонда развития предпринимательства Дмитрия Порохина.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.