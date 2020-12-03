Социальные нижегородские бизнесмены получат гранты

В Нижегородской области 3 декабря пройдет вручение премии «Лучший социальный проект года», а также грантов по программам «Новые возможности» и «Начни свое дело». Об этом сообщает «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Оно организовано Министерством промышленности, торговли и предпринимательства области, а также АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» при поддержке Минэкономразвития России.

В правительстве региона отметили активное развитие социального бизнеса, а также подчеркнули, что на участие в конкурсе было подано рекордное число заявок.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.