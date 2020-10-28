Каждой пятой российской компании оказалось нечем платить налоги

Практически каждая пятая российская компания (19 процентов) в ближайшее время не сможет платить налоги из-за финансовых трудностей. Об этом заявили эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), пишут «Ведомости».

Проблемы связаны не только со второй волной коронавируса, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам. В этом году мерами налоговой поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятые воспользовались в 117 500 случаях.

Оказалось, что многие компании столкнулись с неплатежами со стороны своих контрагентов. Без помощи государства бизнес может накрыть волна банкротств, им просто станет нечем платить, уверены эксперты. Аналитики видят несколько выходов: получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов, займы, кредиты, инвестиции либо продажа бизнеса.

В октябре премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление о продлении моратория на банкротства. Закон распространяется только на компании из пострадавших из-за коронавируса отраслей. Ранее стало известно, что число запросов на банкротство физических лиц в России в сентябре 2020 года выросло на 73,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.