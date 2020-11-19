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Путин заявил об обоснованных претензиях россиян к государству

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

У россиян всегда много обоснованных претензий к государству, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 ноября.

Путин поинтересовался у Егорова, увеличилось ли количество самозанятых после решения о возврате налогов. Егоров ответил, что количество самозанятых растет на пять тысяч человек в день.

В ответ на слова главы ФНС президент заявил, если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то «это дает очень позитивную динамику развития».


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