Россияне лично поздравят близких с Новым годом несмотря на пандемию

Большинство опрошенных Rambler Group россиян, а именно 84 процента, планируют лично поздравить родных и друзей с наступающим 2021 годом и лишь 8 процентов респондентов сделают это после того, как в стране нормализуется эпидемиологическая обстановка. Среди других способов передать новогодние подарки россияне выделили курьерские службы (3 процента), почтовые сервисы (3 процента) и экспресс-доставку с помощью такси (2 процента). Эти данные следуют из исследования Rambler Group, предоставленного пресс-службой группы.

Встречать новогоднюю ночь дома в кругу семьи планирует абсолютное большинство участников опроса — 77 процентов. 10 процентов россиян собираются поехать в гости или на дачу, 7 процентов проведут новогодние праздники за границей и лишь 3 процента — в путешествиях по стране. Несмотря на ограничения работы развлекательных заведений, 2 процента респондентов начнут праздновать в ночных клубах и ресторанах, а после их закрытия, в 23 часа, пойдут гулять.

Треть респондентов (33 процента) уже купили подарки на Новый год. Остальные только собираются отправиться за покупками: 39 процентов предпочли посетить торговые центры, 29 процентов выбрали онлайн-шопинг. 43 процента опрошенных планируют потратить на презенты до 5 тысяч рублей, 34 процента — от 10 до 50 тысяч. Более 100 тысяч рублей готовы оставить в магазинах перед праздниками лишь 10 процентов россиян. Столько же решили сэкономить и сделать сувениры своими руками.

Среди конкретных товаров, претендующих стать новогодним сюрпризом, лидирует бытовая техника, гаджеты и смартфоны — 25 процентов. Второе место поровну поделили книги и игрушки — по 11 процентов, на третьем оказались косметика и парфюмерия (10 процентов).

При этом 40 процентов россиян больше всего хотят принять в дар автомобиль. На бытовую технику и гаджеты согласны 32 процента опрошенных, 10 процентов обрадуются книге, одежде и аксессуарам — 6 процентов, украшениям — 5 процентов. Наименьшей популярностью пользуются умные колонки: их готовы презентовать всего 3 процента опрошенных, а получить в качестве новогоднего подарка — 2 процентов.

Исследование Rambler Group проводилось в период с 3 по 14 декабря на портале «Рамблер». В нем приняли участие свыше 23 тысяч пользователей со всей России.