Okko вошел в ТОП-20 привлекательных отечественных компаний для IT-специалистов

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, вошел в ТОП-20 самых привлекательных отечественных компаний с точки зрения трудоустройства специалистов IT-индустрии. Это стало известно после первого в истории страны масштабного исследования IT-брендов отечественных работодателей, которое провела крупнейшая компания в сфере HR-консалтинга «ЭКОПСИ Консалтинг» в сотрудничестве с популярным информационным порталом HABR. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе сервиса.

По рейтингу «Сервисы» Okko обошел не только прямых конкурентов, в числе которых онлайн-кинотеатр IVI, но и такие компании, как Mail.ru Group, «ВКонтакте», ЦИАН, 2ГИС и Skyeng. Респонденты отмечали, в первую очередь, высокое качество услуг и узнаваемость бренда Okko. По мнению авторов исследования, потенциальные соискатели выделяют Okko среди конкурентов благодаря атмосфере в коллективе, отношению руководителя к сотрудникам, гибкости и уровню выплат персоналу, что в свою очередь отразилось на впечатляющем уровне лояльности сотрудников к бренду. Он составил 97 процентов, что гораздо выше средних значений.

«Okko — технологический лидер среди российских VOD-сервисов, который привносит на локальный рынок все лучшее, что есть в индустрии на данный момент. Это было бы невозможным без технологической команды, для которой создаются все условия, чтобы можно было с комфортом продолжать покорять вершины и развивать не только продукт в целом, но и себя, как неотъемлемую его часть. Это и есть наша основная задача», — отметила руководитель HR-команды мультимедийного сервиса Okko Анна Паршина.

Исследование показало, что в нынешних условиях на рынке труда наиболее важными критериями выбора работодателя в IT-индустрии являются профессиональная среда и качественный продукт. А такой базовый критерий, как уровень заработной платы, занимает лишь пятое место в рейтинге предпочтений.

В работе над проектом участвовала группа экспертов, которые помогли составить методику исследования и определить основные критерии оценки бренда.

Респондентам предложили сравнить между собой 500 компаний в одиннадцати направлениях деятельности, среди которых: Big Data, ML, мобильная/веб-разработка, связь и коммуникации, игры и развлечения, информационная безопасность, сервисы, электронная коммерция и обучение. В список были включены широко известные компании, такие как JetBrains, Cisco, DataArt, ABBY, Тинькофф банк, Deutsche Bank, а также «технологические гиганты» в лице Сбера, Rambler Group, Яндекса, Mail.ru Group и другие.

В рамках исследования замерялись такие качества бренда, как «узнаваемость», «привлекательность», «готовность купить» и «лояльность». Компании оценивали по четырем десяткам позиций. В их числе — известность бренда, качество продуктов и услуг, профессиональная среда, ценность работы в компании для резюме, темпы роста.

Термин «IT-бренд» описывает имидж компании среди специалистов в области информационных технологий. К данному исследованию были привлечены активные участники отраслевых сетевых сообществ. В первую очередь, это IT-специалисты, планирующие найти работу по специальности, а также штатные сотрудники компаний. Кроме того, существенную помощь в расширении аудитории оказали информационные партнеры проекта — университет «Иннополис», МИСиС, ИТМО, МИФИ, МФТИ.