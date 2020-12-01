Okko Театр выпустит фильм об Алисе Фрейндлих

Мультимедийный сервиc Okko и лаборатория Okko Театр 8 декабря выпустят документальный фильм «Алиса. Волнение», посвященный народной артистке СССР Алисе Фрейндлих. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Картина документалиста Дениса Клеблеева рассказывает о работе Фрейндлих над главной ролью в спектакле БДТ имени Г. А. Товстоногова «Волнение» по пьесе генерального продюсера Okko Театра Ивана Вырыпаева. Вырыпаев также выступил и режиссером приуроченной к столетию БДТ постановки.

«Вообще репетиции в достаточной степени интимный процесс и немного дискомфортно, что в этот момент за тобой наблюдает камера. А что касается съемки за пределами театра, я была спокойна, потому что Денис Клеблеев очень деликатный и воспитанный молодой человек, который не будет выворачивать все наизнанку», — рассказала Фрейндлих.

Премьера спектакля «Волнение» состоялась на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге 17 апреля 2019 года. Действие происходит в нью-йоркской квартире знаменитой американской писательницы польского происхождения, роль которой исполняет Алиса Фрейндлих. По сюжету пьесы, у нее, человека закрытого и не публичного, берет интервью польский журналист.

Ранее на платформе Okko были представлены фильмы-спектакли «Интертейнмент» и UFO, камерный концерт Бориса Гребенщикова в Лондоне «Квартирник БГ», а также курс лекций «Театр как модель Вселенной».

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