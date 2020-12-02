«Афиша» представила масштабное обновление мобильного приложения

Мобильное приложение «Афиши» пополнилось рядом важных обновлений. Об этом говорится в сообщении Rambler Group.

В новой версии «Афиша» полностью поменяла дизайн и навигацию, а также увеличила скорость работы. Добавлены удобные фильтры, которые позволяют персонализировать поиск и быстро находить интересные события. Можно вручную вводить места, жанры, определенные даты или довериться редакторской подборке и указать фильтр «Выбор “Афиши”» или «Премьеры недели», которые покажут все самое лучшее и свежее.

Также усовершенствована функция геолокации — теперь поиск ближайшего кинотеатра, музея, концертной площадки, театра или ресторана займет считанные секунды. При указании нужной станции метро появится список лучших мест поблизости. Также можно заранее спланировать культурную экскурсию в другой район, не упустив самое интересное. Например, приложение покажет, что рядом с Дарвиновским музеем находится кинотеатр «Москино Салют» 1953 года постройки и прямо сейчас там показывают «Сияние».

Фильтры помогут и для планирования поездок в другие города. Например, на страницах музыкантов указано, где и когда состоятся их концерты, поэтому теперь в пару кликов можно узнать, будет ли в ближайшее время любимая группа из Англии выступать в Петербурге и запланировать поход на мероприятие.

Центральная вкладка приложения — это гид по самым популярным городским событиям, которыми в данный момент интересуются жители. Так, например, можно узнать, что пол-Москвы собирается на новый спектакль известного режиссера или на фильм «Человек из Подольска», тут же, прямо в приложении «Афиши», купить билеты и потом обсудить громкие новинки с друзьями.

Вкладки «Кино», «Концерты», «Театр» и «Выставки» дополнены внизу лучшими тематическими материалами редакций «Афиши» и «Афиши Daily», которые помогут не потеряться в разнообразии культурных событий и расширить кругозор.

Еще одна новинка, актуальная для 2020 года — фильмотека. В каталоге собраны тысячи фильмов и сериалов разных лет с рецензиями, трейлерами, кадрами и оценками, а также списки и подборки лучших картин.

Кроме того, «Афиша» улучшила пользовательский путь: для покупки билетов теперь нужно совершать меньше шагов — все просто и интуитивно понятно. Обновленное приложение уже доступно для устройств с операционной системой iOS, а в скором времени появится и на Android.

Первое мобильное приложение медийно-сервисной платформы «Афиша», входящей в Rambler Group, было запущено ровно 10 лет назад, в 2010 году. За это время число его установок превысило 2,5 миллиона, оно претерпело много важных обновлений и усовершенствований.