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Раскрыта доля планирующих работать на новогодние праздники россиян

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Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Четверть россиян планируют провести новогодние праздники за работой или подработкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Работа.ру».

По данным сервиса, пять процентов жителей России во время каникул собираются приступить к изучению новой профессии, а два процента — пройти курсы повышения квалификации. При этом всего 18 процентов опрошенных намерены провести праздники дома в кругу семьи.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных Rambler Group россиян, а именно 84 процента, планируют лично поздравить родных и друзей с наступающим 2021 годом и лишь восемь процентов респондентов сделают это после того, как в стране нормализуется эпидемиологическая обстановка.

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