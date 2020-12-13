Россияне массово устремились в один регион на Новый год

В Калининградской области на период новогодних праздников зафиксирована нехватка свободных объектов размещения — регион пользуется стабильным спросом среди российских туристов, массово устремившихся на каникулы. Об этом со ссылкой на представителей местного турбизнеса пишет TourDom.ru.

Так, в одной из туристических компаний сообщили о том, что на предстоящие длинные январские выходные забронировано около 95 процентов отелей города.

«Найти свободные гостиничные места практически невозможно, при этом заявки туристов продолжают поступать», — отметили там. Кроме того, даже если некоторые путешественники аннулируют брони, освободившиеся объекты оперативно занимают другие гости региона.

Согласно данным сервиса Booking.com, на период с 30 декабря по 5 января 90 процентов вариантов жилья в Калининграде уже недоступно для бронирования.

В свою очередь сотрудники Информационного центра туризма Калининградской области напомнили о том, что для въезда в регион на фоне пандемии коронавируса не предусмотрено каких-либо ограничений или запретов — туристам не придется сдавать тест на наличие инфекции или соблюдать карантин.

Также известно, что на данный момент массовые гуляния в Калининграде, традиционно проходящие 1 и 7 января, пока не отменены — однако такая возможность не исключена в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом местные театры и музеи работают, а рестораны и кафе принимают клиентов до 23:00.

7 декабря министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предположил, что россияне массово отправятся в Крым на новогодние каникулы. Как отметил чиновник, зимой для туристов будет работать более 300 отелей, санаториев и пансионатов, бронирование новогоднего отдыха в которых уже превысило 70 процентов.