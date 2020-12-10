Россиянин доехал на электричках от Москвы до Магадана и поделился впечатлениями

Россиянин доехал из Москвы в Магадан на электричках, преодолев более десяти тысяч километров за три недели. Впечатлениями от своего путешествия журналист Алексей Покровский поделился с «Московским комсомольцем».

Как отметил Покровский, до последнего времени он любил ездить по дальним странам — Китаю, Лаосу, Вьетнаму и Восточной Африке. Однако пандемия внесла коррективы в его планы, и осенью журналист отправился изучать Россию. Подготовка к поездке, по его словам, заняла две недели.

Расстояние от Москвы до Нижнего Бестяха (поселок в Якутии) мужчина преодолел по железной дороге — на 27 электричках и трех поездах дальнего следования, которыми пришлось воспользоваться там, где нет пригородного сообщения. «А дальше, из района Якутска, я добирался к побережью Охотского моря по знаменитому Колымскому тракту, воспользовавшись методом автостопа», — рассказал путешественник.

Время пересадки между электричками, по словам туриста, составляло от 20 минут до нескольких часов — в это время он мог гулять по городам или отсыпаться в гостиницах и хостелах. «На некоторых вокзалах крупных городов гостиничные функции выполняют комнаты отдыха. Это очень для меня удобно. А некоторые ночи, — по крайней мере часть их, — я провел в вагоне едущего электропоезда: попадались мне и такие пригородные рейсы», — отметил журналист.

Покровский добавил, что, оказавшись в Якутии, он стоял перед выбором: улететь в Москву или продолжить путь в Магадан по трассе «Колыма». «Домой как-то не хотелось, поэтому в голову пришла сумасшедшая идея: железная дорога, конечно, закончилась, но автомобильная-то есть. (...) Две тысячи километров. Это, примерно, как Минск — Париж или Москва — Тбилиси. Общественного транспорта нет. Проходит через Оймяконский район, где полюс холода. Решил попробовать ехать автостопом», — рассказал мужчина.

Дорога в Магадан на «попутке», которую туристу с трудом удалось поймать в Нижнем Бестяхе, заняла около полутора суток с одной ночевкой «прямо в машине с включенными ради тепла двигателями». Журналиста подвезли двое мужчин, перегонявших автомобиль из другого региона. Денег, по словам путешественника, они с него не взяли — более того, проводили на самолет в Магадане и вручили местные сувениры — рыбу и икру.

«Я очень доволен и полон впечатлений. Тут впору вспомнить старую поговорку: не было бы счастья, да несчастье помогло. Если бы не ковид, заперший все внешние границы, я бы не совершил первое в жизни большое путешествие по России, не увидел бы столько удивительного, красивого, не познакомился бы со многими чудесными людьми», — подытожил путешественник.

Ранее сообщалось, что российский инженер-физик бросил работу ради путешествий и за полтора года посетил 34 страны. По словам 26-летнего екатеринбуржца, после трех лет работы по специальности он понял, что это «неформат» для него и нужно что-то менять в своей жизни. Путешественник пять месяцев прожил в Европе, еще пять месяцев — в США, посетил Марокко, а потом из-за пандемии коронавируса застрял в Таиланде.