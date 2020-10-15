Российский инженер бросил работу ради путешествий

Российский инженер-физик Евгений Сергеев бросил свою работу ради путешествий, за полтора года он посетил 34 страны. Его историю рассказывает Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам 26-летнего екатеринбуржца, после трех лет работы по специальности он понял, что это «неформат» для него и нужно что-то менять в своей жизни. Молодой человек уволился и отправился в кругосветное путешествие. За полтора года он посетил 34 страны, преодолев 34 тысячи километров. На начальном этапе у Евгения было 300 тысяч рублей, но в путешествиях он смог заработать еще 600 тысяч, подрабатывая мойщиком посуды, волонтером и в хостелах. Экономить ему удавалось за счет автостопа и каучсерфинга.

Путешественник пять месяцев прожил в Европе, еще пять месяцев — в США, посетил Марокко, а из-за пандемии коронавируса застрял в Таиланде. Теперь молодой человек планирует новое путешествие. Он намерен объехать всю Россию и страны СНГ и ждёт, когда снимут все ограничения на перемещения между странами. Зарабатывать он намерен на своем опыте путешествий, работая удаленно: писать статьи и рассказывать о своих поездках на лекториях и форумах.

Ранее в сентябре россияне в ходе опроса рассказали о самых неподходящих для отдыха странах. В числе этих мест оказались Афганистан, Азербайджан, Индия, Россия и Ирак.