Еще одна страна открыла границы для туристов

Оман на фоне пандемии коронавируса смягчает введенные ранее ограничения и открывает свои границы для туристов. О возможности отправиться в путешествие в еще одну страну сообщили в министерстве туризма султаната, пишет The Times of Oman.

По информации издания, для въезда на территорию государства иностранцам следует выполнить некоторые условия: оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение COVID-19, а также перед вылетом зарегистрироваться на специальном сайте, предоставив личные данные, и скачать соответствующее мобильное приложение.

При этом туристам не придется заранее сдавать ПЦР-тест на наличие инфекции — его проведут сотрудники аэропорта сразу по прибытии, после чего приезжим будет необходимо дождаться результатов в течение одного-двух дней и соблюсти на этот период режим самоизоляции в отеле.

«Турист обязан находиться в пределах места проживания до тех пор, пока не появятся результаты обследования. Ему также следует соблюдать меры профилактики, носить маску, следить за гигиеной рук, социальной дистанцией и санитарной обработкой», — указали в ведомстве.

Отмечается, что общий срок пребывания в стране не должен превышать двух недель. Известно, что услуга оформления электронных виз, в том числе для самостоятельных туристов, уже доступна.

11 декабря также стало известно о том, что остров Бали, закрывавший границы для туристов на фоне пандемии коронавируса, может начать пускать путешественников до Нового года. Директор Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гарри Хванг возглавил делегацию в регион, чтобы самостоятельно оценить реализацию мер, разработанных властями для подготовки Бали к приему иностранцев.