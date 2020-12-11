Хлынувшие на курорты Турции туристы стали проблемой для местных жителей

Туристы и приезжие из других регионов, массово хлынувшие на курорты Турции во время пандемии коронавируса, стали проблемой для местных властей и жителей. Об этом пишет Daily Sabah.

По данным экспертов, к примеру, в провинции Мугла проживают 170 тысяч человек, однако в настоящий момент там насчитывается более 600 тысяч жителей — преимущественно за счет приезжих, которые прибыли в регион с целью перезимовать или переждать вспышку COVID-19.

В связи с этим турки обратились к властям с просьбой запретить проведение экскурсионных программ, а также ограничить длительное пребывание туристов, чтобы снизить риски распространения инфекции. «Пожалуйста, не приезжайте и оставайтесь у себя дома. Мы крайне встревожены», — заявил один из них.

Отмечается, что власти, в свою очередь, также обеспокоены происходящим — мэр Бодрума Ахмет Арас (Ahmet Aras) считает, что муниципалитет не способен должным образом позаботиться о населении в сложившихся условиях.

«Наша инфраструктура рассчитана на обслуживание нормальной численности населения. Однако из-за многократного роста числа жителей мощностей становится недостаточно», — заявил Арас, подчеркнув, что в первую очередь речь идет о медицинской помощи.

9 декабря сообщалось, что россиянин купил путевку в Турцию на январские каникулы и сэкономил на праздновании Нового года. Как отметил турист, он привык каждый год отправляться в путешествие на праздники, но в этом году выбор оказался ограничен — и потому пал на Турцию. Изучив разные варианты размещения, он отыскал пятизвездочный отель с двухразовым питанием за 79 евро (семь тысяч рублей).