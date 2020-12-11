Россиянка приготовилась к «суровому Новому году» в Турции со штрафами и доносами

Российская туристка, планировавшая встретить Новый год в Турции, заявила, что готовится к встрече праздника в «суровых условиях». Об этом она рассказала в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

По ее словам, первые праздничные дни, с 31 декабря по 3 января, местным жителям и туристам предстоит провести взаперти в квартирах или отелях, так как в стране на этот период объявлен всеобщий режим изоляции, за нарушение которого предусмотрен штраф.

«И никаких гулянок и домашних вечеринок с гостями. В Турции по этому поводу разрешили доносить на соседей, и, говорят, на прошедших выходных уже были случаи. К нам тоже приходил полицейский и смотрел, чем мы тут занимаемся», — поделилась путешественница.

Блогерша также заметила, что на время новогодних каникул будут закрыты многие общественные места, к примеру парки развлечений, сауны и хаммамы — «остается только сидеть безвылазно в отеле и наедать бока», подчеркнула россиянка.

«Сидеть почти три дня дома, когда на улице солнце и плюс 20 — и физически, и психологически очень тяжело. Работоспособность на нуле. Мотивация тоже. Вообще какая-то апатия… И вот такой сценарий, только еще немного хуже, нам предстоит пережить в этот Новый год», — заключила она.

8 декабря россиянка, отдохнувшая в Турции во время пандемии, назвала плюсы и минусы системы питания «шведский стол» в условиях ограничений. Как отметила туристка, она остановилась в пятизвездочном отеле в Сиде. Отправившись в ресторан, девушка сразу заметила, как изменилась организация питания: на входе всем выдавали маски, без которых гостям отказывали в обслуживании, столики находились на полутораметровом расстоянии, а еду подавали официанты.