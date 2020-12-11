Крым сравнили с Турцией и указали на его главные недостатки

Представители российских туроператоров сравнили качество отдыха в Крыму и Турции и назвали главные недостатки курортов полуострова. О том, какие вопросы обсуждались на форуме «Открытый Крым», сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по мнению директора компании АЛЕАН Ильи Уманского, ключевой проблемой многих пляжных регионов является нехватка качественного номерного фонда — только 10 процентов объектов размещения в Краснодарском крае и Крыму он бы отнес к таковым.

С ним согласился представитель туристической фирмы «Библио-Глобус» Алексей Кожевников, а также указал, что для развития российским гостиницам не хватает льгот и инвестиций. Например, как заметил специалист, турецкие власти в низкий сезон поддерживают льготами по налогам и коммунальным платежам отели, в которых работают подогреваемые бассейны.

«Границы откроются, и встанет вопрос, как тогда удержать туриста, который привык к Турции. Пока соотношение цена-качества на российских курортах оставляет желать лучшего. Это происходит и потому, что у бизнеса огромное количество издержек, за счет которых складывается высокая цена», — пояснил он.

Кожевников также напомнил, что для предпринимателей, готовых инвестировать в туристические проекты, должны создаваться выгодные условия. «Инвестиции в гостиничную отрасль долго окупаются. В Европе такие проекты имеют НДС в размере шесть и семь процентов. Обоснованные ставки налогов для бизнеса, инвестирующего в туризм, надо принять и нашей стране», — подчеркнул он.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заверил, что в ближайшие пять лет полуостров будет наращивать номерной фонд, чтобы сделать туристический поток круглогодичным, а также поменять экономическую ситуацию в регионе и привлечь крупных туроператоров.

В декабре сообщалось, что самым востребованным направлением для отдыха в 2021 году среди россиян оказался Крым. Из результатов опроса стало известно, что 42 процента отечественных туристов хотят отправиться в отпуск на полуостров. При этом на втором месте по популярности оказался Алтай— за него проголосовали 16 процентов респондентов.