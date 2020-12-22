40 регионов России сделали 31 декабря выходным

Власти 40 российских регионов сделали 31 декабря выходным. Последними об этом объявили в администрации Ингушетии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

В документе уточняется, что «в целях эффективной организации служебного времени» работать в этот день не будут госслужащие. Всем работодателям в республике рекомендовано предоставить выходной работникам в последний день года.

Ранее 31 декабря был объявлен выходным днем на Камчатке и Алтае, в Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Татарстане, Бурятии, Карелии, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Туве, Еврейской, Ненецкой и Ямало-Ненецкой автономных областях, Ставропольском и Забайкальском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях.

Роструд напомнил работодателям о праве сделать 31 декабря нерабочим днем в организации.