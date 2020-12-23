31 декабря попросили сделать выходным в Москве и Подмосковье

Член Общественной палаты (ОП), глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сделать 31 декабря выходным днем в своих регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращения.

«31 декабря россияне имеют право быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми, особенно это ценно в период пандемии. В этой связи, уважаемый Сергей Семенович (Собянин), прошу вас поддержать нашу инициативу "31 декабря — выходной", утвердив 31 декабря официальным нерабочим днем на территории города Москвы», — говорится в обращении Хамзаева.

Власти 40 российских регионов уже сделали 31 декабря выходным.

31 декабря был объявлен выходным днем на Камчатке и Алтае, в Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Татарстане, Бурятии, Карелии, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Туве, Еврейской, Ненецкой и Ямало-Ненецкой автономных областях, Ставропольском и Забайкальском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и в Ингушетии.

Ранее Роструд напомнил работодателям о праве сделать 31 декабря нерабочим днем в организации.

В этом году 31 декабря выпадает на четверг и предшествует праздничному нерабочему дню, в связи с чем продолжительность рабочего дня сокращается на один час.