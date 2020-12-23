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Минздрав прекратил набор добровольцев для испытания «Спутника V»

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минздрав решил прекратить набор добровольцев для испытания вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

«Набранная группа участников исследований позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени», — отметили в ведомстве. Всего в испытаниях вакцины принимает участие 31 тысяча добровольцев, наблюдение за ними продолжится в течение как минимум шести месяцев.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Минздрав разрешил сменить формат пострегистрационных испытаний «Спутник V». Добровольцам больше не будут вводить плацебо. Они будут получать только настоящую вакцину, так как ее эффективность и безопасность доказаны.

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