В России оценили эффективность «Спутника V» против новой мутации коронавируса

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против новой мутации коронавируса из Европы. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости в понедельник, 21 декабря.

«Соответственно, он [препарат] также эффективен против нее [новой мутации], как и против существующих штаммов, и "Спутник V" уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке», — оценил Дмитриев.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. Мутировавшая форма распространяется быстрее, чем исходная, и легче передается от человека к человеку. Многие страны уже закрыли транспортное сообщение с островным государством. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, за информацией из Англии в правительстве России наблюдают с особым вниманием.

«Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса. Ее разработали в центре имени Гамалеи и запустили в производство 15 августа. 2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска.