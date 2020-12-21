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Эпидемиолог допустил мутацию коронавируса в обычный насморк

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Коронавирус продолжит постоянно мутировать, чтобы стать более заразным и менее смертельным. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

«Ему надо стать вирусом человека, а не мышей с панголинами. Он хочет быть обычным насморком, ему не хочется быть смертельно опасным», — сказал врач.

По его словам, вирус будет видоизменяться в вариабельных участках (участок цепи иммуноглобулина, который определяет специфический характер связывания его с антигенами). Таким образом, существующие вакцины не потеряют свою эффективность и будут работать по отношению к новому штамму, появившемуся в Великобритании.

Ранее об этом же свойстве вакцин говорил профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского Алексей Аграновский. Ученый поддержал предложение коллег закрыть авиасообщение с островным государством, чтобы не подвергать россиян опасности.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэттью Хэнкок объявил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Мутировавшая форма легче и быстрее передается от человека человеку, чем исходная. Многие страны, в первую очередь европейские, уже закрыли транспортное сообщение с Великобританией.

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