Онищенко оценил влияние Нового года на пандемию коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил влияние Нового года на эпидемический процесс в стране. Своими предположениями он поделился с РИА Новости.

По мнению академика РАН, новогодние каникулы позволят взять под контроль ситуацию с пандемией коронавируса и укрепят семьи. Он подчеркнул, что в этом году в городах не предполагаются массовые гуляния.

«Вот я вспоминаю прошлый новый год, весь Охотный ряд, начиная от Большого театра и до "Пушкина" [памятника] по Тверской, был закрытый, там одновременно находилось по меньшей мере сотня тысяч людей это точно. Там работали аттракционы, всякого рода развлечения, это было нормально, хорошо», — вспомнил Онищенко. В настоящее время из-за распространения вируса большинству граждан придется сидеть дома и общаться друг с другом.

Ранее Онищенко дал рекомендации по празднованию Нового года. По его словам, лучше всего встретить праздник дома или в парках. При этом депутат считает, что ресторанному бизнесу нужно позволить работать, но с соблюдением мер предосторожности. Также он посоветовал россиянам чаще гулять, если они встречают праздник за городом, и не перегружать свой организм 31 декабря тяжелыми блюдами.