Онищенко назвал альтернативу самоизоизоляции в период пандемии

Вместо самоизоляции во время пандемии коронавируса гражданам следует включиться в прививочную кампанию и вакцинироваться. Эту альтернативу бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости.

«Всех призываю — хватит нам всякого рода политизации этого процесса. Всем нам нужно работать, не ждать, когда в очередной раз мы закроемся. Закрываться не надо, будет еще хуже», — сказал парламентарий.

Он отметил, что благодаря вакцине и уже существующим правилам безопасности можно не просто сдерживать распространение инфекции, но управлять эпидемическим процессом. Онищенко добавил, что теперь решать проблему надо без новых ограничений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что эпидемия COVID-19 в России может закончиться весной или даже еще раньше. Министр здравоохранения Михаил Мурашко предположил, что после окончания пандемии вирус может продолжить циркулировать среди населения «в определенной степени».

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