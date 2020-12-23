Минздрав разрешил сменить формат испытаний «Спутника V»

Минздрав разрешил сменить формат пострегистрационных испытаний российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

По словам Гинцбурга, добровольцам больше не будут вводить плацебо. Они будут получать только настоящую вакцину, так как ее эффективность и безопасность доказаны.

Гинцбург указал, что плацебо это «совсем нехорошо» в связи с тем, что пандемия продолжается. Он заявил, что выявил бы всех, кто получил плацебо, и привил вакциной, но не знает, «позволит ли это регуляторика».

Многие из тех, кто получил плацебо, выявили это при помощи анализов и привились настоящей вакциной для защиты, отметил директор центра Гамалеи.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что эффективность «Спутник V» против тяжелых случаев коронавируса достигла 100 процентов. На заключительной контрольной точке испытаний эффективность вакцины составила 91,4 процента.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее разработали в центре имени Гамалеи и запустили в производство 15 августа. 2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. В Москве она началась 5 декабря ,в регионах — 15 числа.