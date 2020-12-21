В Роспотребнадзоре описали нежелательное после вакцинации поведение

После вакцинации от коронавируса необходимо избегать стрессов для организма, в том числе переохлаждения или перегрева. Нежелательное после прививки поведение РИА Новости описали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, в надзорном ведомстве призвали избегать употребления в пишу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Ранее участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации. Так, женщинам посоветовали не беременеть в этот период. Кроме того, они не должны кормить ребенка грудью и становиться донорами яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации. Мужчин призвали избегать зачатия и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в тот же период. Всем добровольцам также посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V».