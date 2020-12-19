Разработчик оценил влияние «Спутника V» на репродуктивное здоровье

Директор разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о безвредности препарата для репродуктивного здоровья. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

Он отметил, что во время разработки препарата этот аспект учитывался, и проводились испытания на животных — мышах и кроликах. «Никакого негативного влияния нет», — заверил он.

26 октября Роспотребнадзор оценил влияние российской вакцины «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» на репродуктивное здоровье человека. Согласно заявлению службы, предварительные результаты исследования воздействия препарата на репродуктивную функцию демонстрируют его безопасность. Представители ведомства рассказали, что при введении вакцины мышам и кроликам изменений в структуре половых желез выявлено не было. В Роспотребнадзоре отметили, что это свидетельствует и о безопасности средства для людей.

К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцинация препаратом «Спутник V» уже стартовала, однако в первую очередь прививки делают людям из группы риска — учителям, медикам. Прививку делают в два этапа, а иммунитет вырабатывается через 42 дня после первого укола.