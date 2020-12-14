Раскрыта эффективность вакцины «Спутник V» в заключительной точке испытаний

Эффективность вакцины «Спутник V» в заключительной контрольной точке испытаний составила 91,4 процента. Такие данные раскрыли разработчики, информация опубликована в официальном аккаунте препарата в Twitter.

Уточняется, что анализ проводился после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцина доставлена во все регионы России. По словам министра, субъекты Федерации готовы к масштабной вакцинации.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать масштабную кампанию вакцинации против коронавируса. В Москве она стартовала 5 декабря, прививку можно сделать в 70 медицинских учреждениях. Первыми препарат получили врачи, учителя, сотрудники городских служб. 11 декабря мэр Сергей Собянин объявил о начале вакцинации новых групп риска — работников МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг.

Российский препарат «Спутник V» от центра имени Гамалеи — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация проводится в два этапа, иммунитет вырабатывается за два дня. В стране зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор».