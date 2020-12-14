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В России выявили 27 328 новых случаев коронавируса

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло на 27 328. Общее количество случаев заражения достигло 2 681 256, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 14 декабря.

27 328
новых случав коронавируса
выявлено в России за последние сутки

Больше всего случаев — 5874 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (3771 случай) и Московская область (1484 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (5 случаев) и в Еврейской автономной области (23 случая). В Чукотском автономной округе новых случаев заражения не зафиксировано.

Кроме того, за последние 24 часа в России зарегистрировано 450 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 47 391 человек с диагнозом COVID-19.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 18 562. Всего выздоровели 2 124 797 пациентов.

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