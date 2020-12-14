Россия
 
Последние новости
В России захотели заморозить цены на продукты на три месяца
Исмаилов попросил прощения у Уральского Халка после боя
Упавший с лестницы из-за продавца магазина российский подросток впал в кому
Невеста с COVID-19 оказалась в день свадьбы в больнице и через пять дней умерла
Netflix экранизирует роман Ремарка
Эксперт перечислил находящиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы России
Российская стюардесса рассказала правду о заигрывании с пассажирами на работе
Басков объяснил подачу заявки на получение МРОТ
Выявлена усложняющая течение COVID-19 особенность иммунитета
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам рассказали о правильном использовании масок зимой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о правильном использовании масок зимой в беседе с радио Sputnik.

Специалист отметил, что для использования подойдут одноразовые медицинские и многоразовые маски, а также респираторы. Однако менять их нужно чаще, чем в теплое время года.

По его словам, если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее необходимо менять независимо от того, медицинская она или многоразовая. «Зимой это становится более актуальным: наш выдох становится гораздо теплее, чем окружающая среда, может в том числе наледь образовываться, своеобразные сосульки. Нужно чаще менять маску, если она выходит из строя», — подчеркнул Водовозов.

Врач добавил, что сейчас в продаже появилась одежда, в которой предусмотрены специальные застежки, чтобы прикреплять маску.

Ранее американские ученые определили, насколько эффективны различные типы масок для защиты от коронавируса. В результате исследования выяснилось, что разные типы масок кардинально отличаются друг от друга по степени эффективности. Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 (98 процентов), а также медицинские изделия — процедурные маски в зависимости от типа фиксации обеспечивают от 38,5 до 80 процентов защиты. Дополнительную защиту придают натянутый поверх маски нейлоновый чулок (80 процентов) и закрепление канцелярскими резинками (78 процентов). Еще большей эффективности можно достичь, если максимально прижать маску к лицу и скрепить ушные петли. Хороший результат в 71,4 процента защиты показывают хирургические маски с завязками.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач объяснил, как правильно носить маски зимой
Ученые определили самые эффективные маски для защиты от коронавируса
Инфекционист предупредила об опасности носить маску несколько дней подряд