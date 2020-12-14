Россиянам рассказали о правильном использовании масок зимой

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о правильном использовании масок зимой в беседе с радио Sputnik.

Специалист отметил, что для использования подойдут одноразовые медицинские и многоразовые маски, а также респираторы. Однако менять их нужно чаще, чем в теплое время года.

По его словам, если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее необходимо менять независимо от того, медицинская она или многоразовая. «Зимой это становится более актуальным: наш выдох становится гораздо теплее, чем окружающая среда, может в том числе наледь образовываться, своеобразные сосульки. Нужно чаще менять маску, если она выходит из строя», — подчеркнул Водовозов.

Врач добавил, что сейчас в продаже появилась одежда, в которой предусмотрены специальные застежки, чтобы прикреплять маску.

Ранее американские ученые определили, насколько эффективны различные типы масок для защиты от коронавируса. В результате исследования выяснилось, что разные типы масок кардинально отличаются друг от друга по степени эффективности. Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 (98 процентов), а также медицинские изделия — процедурные маски в зависимости от типа фиксации обеспечивают от 38,5 до 80 процентов защиты. Дополнительную защиту придают натянутый поверх маски нейлоновый чулок (80 процентов) и закрепление канцелярскими резинками (78 процентов). Еще большей эффективности можно достичь, если максимально прижать маску к лицу и скрепить ушные петли. Хороший результат в 71,4 процента защиты показывают хирургические маски с завязками.