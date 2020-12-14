В России оценили влияние вакцины на заболеваемость COVID-19 в 2021 году

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян оценил влияние вакцины на заболеваемость COVID-19 в 2021 году. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, успешное применение препарата в России позволит сократить ежедневный показатель заболеваемости во время возможного весеннего пика коронавирусной инфекции. Он добавил, что массовая вакцинация также сократит период пандемии. «Если прививку удастся сделать 70 процентам населения, то это приблизит окончание пандемии», — отметил он.

Тавадян подчеркнул, что научное сообщество согласно с тезисом, что пандемия закончится к лету, даже если не будет массовой вакцинации. Он предположил, что весенний пик следующем году придется на март, и число зараженных в сутки в России будет составлять около восьми тысяч человек.

Эксперт добавил, что снижение числа заболевших будет вызвано в основном двумя факторами: вакцинацией и наличием естественного иммунитета у переболевших.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что более 150 тысяч жителей России уже получили вакцину против коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.