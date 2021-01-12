Россия
 
Последние новости
Врач объяснил появление 18 мутаций коронавируса у россиянки
Канье Уэст раскроет подробности разрыва с Кардашьян в новом альбоме
Российская семья пойдет под суд за обналичивание 1,3 миллиарда рублей
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения чужой собаки
Спасатели извлекли черный ящик разбившегося в Индонезии пассажирского самолета
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники
У цифрового рубля не нашли цели и смысла
Названо условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей
В США рассказали о «русских ворах» из ВМФ России
Бабушка увидела в сети обнаженные фото внучки и впала в истерику
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Перейти в «Мою Ленту»
Анна Попова
Анна Попова
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

В большинстве российских регионов наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса, однако есть субъекты с увеличением числа новых случаев COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее цитирует РИА Новости во вторник, 12 января.

«По динамике эпидпроцесса в целом в РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, снижение количества заболевших, суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения», — рассказала она.

Она уточнила, что в 22 регионах отмечается снижение заболеваемости коронавирусом, в 61 — стабилизация, а в двух регионах есть рост.

Ранее во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко также заявил о стабилизации ситуация с коронавирусом в новогодние праздники.

В России за последние сутки выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5001), Санкт-Петербурге (2731) и Московской области (1083). 11 января COVID-19 был выявлен в России у 23 315 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В организме заразившейся россиянки развилось 18 мутаций коронавируса
В России выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом
Гинцбург допустил существование «российского штамма» коронавируса