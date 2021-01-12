Россия
 
Последние новости
Мишустин утвердил изменения в госаппарате
Мадонна отправилась в путешествие по Африке с 26-летним бойфрендом в пандемию
Нетаньяху удалил совместную фотографию с Трампом из Twitter
Древние акулы-монстры оказались внутриутробными каннибалами
Больше половины молодых россиян собрались взять ипотеку
Россияне поставили абсолютный рекорд на любимом курорте богачей
Бывший глава армянских спецслужб рассказал о причинах неудач в Карабахе
Раскрыто состояние супермодели Кары Делевинь
Трамп назвал виновников беспорядков в Вашингтоне
Люксембург обошел требования Путина по налогам
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом. Их общее число с начала пандемии составило 3 448 203. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5001), Санкт-Петербурге (2731) и Московской области (1083), меньше всего — в Еврейской автономной области (14), Чукотском (2) и Ненецком (1) автономном округах.

За сутки полностью выздоровело 24 755 человек, с начала пандемии общий показатель составляет 2 825 430.

Также зафиксирован 531 летальный исход. За все время умерло 62 804 человека.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В организме заразившейся россиянки развилось 18 мутаций коронавируса
Российский ученый предупредил о высокой скорости мутации коронавируса
В России за сутки умер 531 пациент с коронавирусом