Российский ученый предупредил о высокой скорости мутации коронавируса

Коронавирус обладает высокой скоростью мутации, которая в 250 раз превышает показатели изменений вируса гриппа. Об этом предупредил российский доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» Борис Кершенгольц, передает РИА Новости.

По словам ученого, в связи с этим глобальная стратегия борьбы с пандемией нуждается в корректировке. Он указал, что стоит уделить внимание созданию комплексных препаратов, которые не только обладали бы неспецифическим противовирусным действием, но и снижали бы риски нарушений в работе системы свертывания крови и иммунитета после болезни.

Ранее сообщалось, что у россиянки со сниженным иммунитетом, которая полгода болела коронавирусом, развилось 18 новых мутаций COVID-19. Женщине 47 лет, у нее злокачественная лимфома.

Ученые, исследовавшие случай, выяснили, что две мутации были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании. Они уточнили, что один из таких штаммов находили ранее у другого больного с ослабленным иммунитетом, которого лечили плазмой с антителами.