Ученый оценил опасность обнаруженного в России нового штамма COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с РЕН ТВ оценил опасность от нового «британского» штамма коронавируса, обнаруженного в России.

Как считает ученый, в стране не будут вводиться особые меры из-за выявления нового штамма COVID-19. По его словам, если придерживаться всех мер профилактики, то нет большого значения, насколько заразный штамм.

Специалист напомнил, что в Великобритании указывали на более высокую заразность нового штамма, но по другим критериям он не отличается от прочих вариаций вируса. Вознесенский отметил, что основной защитой от инфекции по-прежнему должна стать вакцинация или формирование естественного иммунитета.

10 января стало известно, что вернувшийся из Великобритании россиянин заразился новым штаммом коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анна Поповой, у мужчины не было симптомов болезни, а в настоящее время он уже не выделяет вирус.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно он начал распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.