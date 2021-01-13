Путин объявил массовую вакцинацию всех россиян

Президент Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса всех россиян. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 13 января.

«Со следующей недели нужно переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавируса, подготовив соответствующую инфраструктуру», — сказал он на совещании с кабмином.

Глава государства назвал российскую вакцину лучшей в мире. Однако необходимо понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов, добавил Путин.

Российский лидер в ходе совещания также подчеркнул, что нельзя успокаиваться из-за улучшения статистики по COVID-19, так как в мире пока не удается «задушить эту болезнь».

За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 3 471 053.

Вакцинация против коронавирусной инфекции отдельных групп граждан продолжается в стране с 5 декабря. Первыми в прививочную кампанию включили учителей и медицинских работников. Прививку делают российским препаратом «Спутник V», который стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека.