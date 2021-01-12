Россия
 
Последние новости
Врач объяснил появление 18 мутаций коронавируса у россиянки
Канье Уэст раскроет подробности разрыва с Кардашьян в новом альбоме
Российская семья пойдет под суд за обналичивание 1,3 миллиарда рублей
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения чужой собаки
Спасатели извлекли черный ящик разбившегося в Индонезии пассажирского самолета
У цифрового рубля не нашли цели и смысла
Названо условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей
В США рассказали о «русских ворах» из ВМФ России
Бабушка увидела в сети обнаженные фото внучки и впала в истерику
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Ситуация с коронавирусом в новогодние праздники оценивалась как стабильная, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью находилась под королем», — сказал министр. Также всецело контролировалось оказание медицинской помощи, добавил он.

По словам Мурашко сейчас в России свободно 23 процента коек для больных коронавирусом. Он также отметил, что увеличенное производство лекарств помогло улучшить ситуацию в стране.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В Минздраве оценили неизбежность «ковидных паспортов» для выезда за границу
В Минздраве оценили состояние коечного фонда для лечения больных COVID-19