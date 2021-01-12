Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники

Ситуация с коронавирусом в новогодние праздники оценивалась как стабильная, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью находилась под королем», — сказал министр. Также всецело контролировалось оказание медицинской помощи, добавил он.

По словам Мурашко сейчас в России свободно 23 процента коек для больных коронавирусом. Он также отметил, что увеличенное производство лекарств помогло улучшить ситуацию в стране.